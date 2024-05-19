Timo Werner, Tottenham'da kalmak istiyor

Tottenham'ın devre arasında Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Timo Werner, İngiliz ekibinde kalmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Timo Werner, Tottenham'da kalmak istiyor
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19 Mayıs 2024 13:39
Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Timo Werner, kariyerine İngiliz ekibinde devam etmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Werner'in, Tottenham'ın sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu kullanmasını beklediği belirtildi.

Tottenham, 28 yaşındaki futbolcuyu devre arası transfer döneminde Leipzig'ten satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamıştı. Alman futbolcunun kiralık sözleşmesinde yaklaşık 17 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.

Timo Werner'in bonservisinin bulunduğu Leipzig ile sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.

Tottenham'a devre arası transferinin ardından 14 maçta süre bulan Werner, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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