İşte Süper Lig'de düşme ve kalma ihtimalleri!

Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük küme düştü. İki takımın ardından 5 takımın daha ligden düşme riski bulunuyor. İşte ihtimaller...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de düşme ve kalma ihtimalleri!
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19 Mayıs 2024 14:16
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 14:20
Süper Lig'de küme düşen ilk iki takım İstanbulspor ve Fatih Karagümrük oldu. İki takımın ardından 5 takımın daha küme düşme riski bulunuyor. İşte ihtimaller...

Pendikspor: Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek ve Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. İstanbul temsilcisinin kümede kalması için kendisinin de Gaziantep FK'yi en az 26 farkla yenmesi ve averajı kapatması gerekiyor. Pendikspor'un ligde kalması milyonda bir ihtimal olarak gözüküyor.

Hatayspor: Ligde kalmak için kazanması gerekiyor. Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.

Ankaragücü: Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek veya Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ligde kalmayı garantileyecek.

Konyaspor: Hatayspor ve Ankaragücü'nün puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta Galatasaray'dan puan alırsa diğer maçlara bakmadan ligde kalacak.

Gaziantep FK: Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta Pendikspor karşısında bir puanla ligde kalmayı garantileyecek.

4'LÜ AVERAJ DURUMU

Ligde Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un 41 puanda buluşma ihtimali bulunuyor.

4'LÜ AVERAJDA EN ÇOK PUAN TOPLAYANLAR:

KONYASPOR
11 PUAN

HATAYSPOR
9 PUAN

ANKARAGÜCÜ
8 PUAN

GAZİANTEP FK
3 PUAN

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

14- Gaziantep FK, 41 puan
15- Konyaspor, 41 puan
16- Ankaragücü, 40 puan
17- Hatayspor, 38 puan
18- Pendikspor, 37 puan

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