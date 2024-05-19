Süper Lig'de küme düşen ilk iki takım İstanbulspor ve Fatih Karagümrük oldu. İki takımın ardından 5 takımın daha küme düşme riski bulunuyor. İşte ihtimaller...



Pendikspor: Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek ve Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. İstanbul temsilcisinin kümede kalması için kendisinin de Gaziantep FK'yi en az 26 farkla yenmesi ve averajı kapatması gerekiyor. Pendikspor'un ligde kalması milyonda bir ihtimal olarak gözüküyor.



Hatayspor: Ligde kalmak için kazanması gerekiyor. Hatayspor, kazandıktan sonra Ankaragücü'nün puan kaybetmesini veya Konyaspor'un yenilmesini bekleyecek.



Ankaragücü: Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek veya Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ligde kalmayı garantileyecek.



Konyaspor: Hatayspor ve Ankaragücü'nün puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta Galatasaray'dan puan alırsa diğer maçlara bakmadan ligde kalacak.



Gaziantep FK: Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son hafta Pendikspor karşısında bir puanla ligde kalmayı garantileyecek.



4'LÜ AVERAJ DURUMU



Ligde Gaziantep FK, Konyaspor, Ankaragücü ve Hatayspor'un 41 puanda buluşma ihtimali bulunuyor.



4'LÜ AVERAJDA EN ÇOK PUAN TOPLAYANLAR:



KONYASPOR

11 PUAN



HATAYSPOR

9 PUAN



ANKARAGÜCÜ

8 PUAN



GAZİANTEP FK

3 PUAN



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



14- Gaziantep FK, 41 puan

15- Konyaspor, 41 puan

16- Ankaragücü, 40 puan

17- Hatayspor, 38 puan

18- Pendikspor, 37 puan





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