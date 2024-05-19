Wesley Sneijder'den derbi öncesi flaş paylaşım

Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wesley Sneijder'den derbi öncesi flaş paylaşım
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19 Mayıs 2024 13:13
Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak İstanbul'da olduğunu ifade eden Sneijder, çektiği videoya Galatasaray taraftarının "Fener Ağlama" olarak tezahürat haline getirdiği Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını ekledi.

Wesley Sneijder'in bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.



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