Alonso'dan namağlup şampiyonluk itirafı!

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, namağlup şampiyonluk için, "Bu takım Bundesliga tarihine altın harflerle geçecek" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Alonso'dan namağlup şampiyonluk itirafı!
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19 Mayıs 2024 16:57
Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, ligin son haftasında Augsburg ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Ligdeki namağlup şampiyonluk için konuşan İspanyol teknik adam, maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu kulüp için, buradaki herkes için önemli bir gündü. Başardıklarımızdan ve oynadığımız oyundan gurur duyabiliriz. 90 puan, yenilmezlik... Bunları anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Alonso, namağlup şampiyonluk için ayrıca, "Bundesliga'da ilk defa böyle bir şey oldu. Bu takım Bundesliga tarihine altın harflerle geçecek." sözlerini sarf etti.

Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, ligde oynadığı 34 maçta 28 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 90 puanla namağlup şampiyon oldu. Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.

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