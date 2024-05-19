Jan-Niklas Beste'nin temsilcisi transfer için geldi!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Jan-Niklas Beste için önemli bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki oyuncunun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jan-Niklas Beste'nin temsilcisi transfer için geldi!
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19 Mayıs 2024 14:50
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jan-Niklas Beste için önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Heidenheim forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için temsilcisi İstanbul'a geldi.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerin ardından transfer konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.

SÖZLEŞME DURUMU

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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