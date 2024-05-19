Haber Tarihi: 19 Mayıs 2024 11:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 11:53

Vatan caddesi kapalı mı, açık mı? 19 Mayıs 2024

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, Vatan caddesi kapalı mı, açık mı?

Vatan caddesi kapalı mı, açık mı? 19 Mayıs 2024
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İstanbul Valiliği atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını açıkladı. Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır." denildi.

Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak
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