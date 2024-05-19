Çorum - Bodrum maçında görev Kadir Sağlam'ın

Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında pazartesi günü oynanacak ilk maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum - Bodrum maçında görev Kadir Sağlam'ın
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19 Mayıs 2024 15:04
Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında pazartesi günü oynanacak ilk maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

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