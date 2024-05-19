Galatasaray'dan derbi için çağrı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, taraftarına, "90 dakika boyunca tam destek" şeklinde çağrı yaptı.
Galatasaray'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"90 dakika takımınla birlikte savaş"
"Sahaya yabancı madde atma, attırma"
"Maç boyunca telefon kullanma"
"Top rakipteyken ıslık"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, taraftarına, "90 dakika boyunca tam destek" şeklinde çağrı yaptı.
Galatasaray'ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı:
"90 dakika takımınla birlikte savaş"
"Sahaya yabancı madde atma, attırma"
"Maç boyunca telefon kullanma"
"Top rakipteyken ıslık"
Galatasaray'ın açıklaması👇 https://t.co/czFUSgantx
— Sporx (@sporx) May 19, 2024
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