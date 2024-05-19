Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton için sporcular, Fuar Caddesi'nde toplandı.



Cadde üzerinde oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarı maratona, 18-70 yaş arasında 200 sporcu katıldı.



Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın işaretiyle başlayan yarışmada, sporcular dereceye girmek için mücadele etti.



Sporcular, 21 kilometrelik parkurda Fuar Caddesi, Batı Park, Atakum Golf Kulübü, 19 Mayıs Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu güzergahından tekrar başlangıç noktasına döndü.



Yarı maratonu erkeklerde Kenyalı James Kipgoei Kipcotech, kadınlarda aynı ülkeden Elida Jelimo Korir birinci tamamladı.





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