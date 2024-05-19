Allegri için Suudi Arabistan iddiası!

Suudi Arabistan bazı takımların, Juventus'tan ayrılan Massimiliano Allegri ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Allegri için Suudi Arabistan iddiası!
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19 Mayıs 2024 16:17
Juventus'un yollarını ayırdığı teknik direktör Massimiliano Allegri için Suudi Arabistan iddiası geldi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Suudi Arabistan'dan bazı ekiplerin Allegri ile ilgilendiği kaydedildi.

Öte yandan İtalya'dan da bazı ekiplerin gündemine 56 yaşındaki teknik adamı aldığı öne sürüldü.

İtalyan teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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