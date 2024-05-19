Luis Enrique'den Xavi açıklaması!

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Xavi Hernandez'in Barcelona'daki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luis Enrique'den Xavi açıklaması!
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19 Mayıs 2024 16:42
Paris Saint Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Xavi Hernandez'in Barcelona'daki durumuyla ilgili konuştu.

Barça'daki geleceği tartışılan Xavi'yle ilgili Luis Enrique, "Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece Fransız TV'lerine bakıyorum. Fransız televizyon programlarına takıntılıyım." dedi.

Açıklamalarına devam eden İspanyol hoca, "Fransa dışında olup biten hiçbir şeyle ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

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