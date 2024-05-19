Haber Tarihi: 19 Mayıs 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 15:06

20 Mayıs: Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

20 mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Bugün kutlanan 19 mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılacaklar ve ailesiyle birlikte hafta sonu tatilini uzatacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, ilkokul ,ortaokul ve liseler 20 Mayıs Pazartesi günü açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili ayrıntılar...

20 Mayıs: Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?
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20 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs hangi güne denk geliyor? Gençlik ve Spor Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. 20 Mayıs'ın ise tail olup olmayacağı araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

20 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.
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