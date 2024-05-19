20 Mayıs: Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs hangi güne denk geliyor? Gençlik ve Spor Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. 20 Mayıs'ın ise tail olup olmayacağı araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.