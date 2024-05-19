19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 2024

19 Mayıs'ta Kütüphaneler kapalı ya da açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Ders çalışmak, araştırma yapmak isteyen ya da kitap iadesi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 19 Mayıs'ta Kütüphaneler kapalı mı, açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla kütüphaneler de kapalı olacak. Milli Kütüphane, geçtiğimiz yıl şu açıklamayı yapmıştı;

"Millî Kütüphane "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle 18 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 23:00 itibariyle kapalı olacaktır."