Haber Tarihi: 19 Mayıs 2024 12:18 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 12:18

19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 2024

19 Mayıs'ta kütüphaneler kapalı mı, açık mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Pazar günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pek çok kurumda resmi tatil olacak. Peki, 19 Mayıs'ta Kütüphaneler kapalı mı, açık mı? İşte, 19 Mayıs 2024 kütüphaneler açık mı sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 2024
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19 Mayıs'ta Kütüphaneler kapalı ya da açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Ders çalışmak, araştırma yapmak isteyen ya da kitap iadesi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 19 Mayıs'ta Kütüphaneler kapalı mı, açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

19 MAYIS'TA KÜTÜPHANELER KAPALI MI, AÇIK MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla kütüphaneler de kapalı olacak. Milli Kütüphane, geçtiğimiz yıl şu açıklamayı yapmıştı;

"Millî Kütüphane "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle 18 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 23:00 itibariyle kapalı olacaktır."
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