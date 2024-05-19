Newcastle United'da kaleye Ramsdale

Newcastle United, Arsenal'den kaleci Aaron Ramsdale'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'da kaleye Ramsdale
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19 Mayıs 2024 15:21
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kalesini Aaron Ramsdale ile güçlendirmek istiyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, Newcastle United'ın, Arsenal kalecisi giyen Ramsdale için yaklaşık 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Ramsdale, Arsenal'in David Raya'yı kadrosuna katmasının ardından takımdaki yerini kaybetmişti.

26 yaşındaki Aaron Ramsdale'nin Arsenal ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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