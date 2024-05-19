Atletico Madrid, Porro'yu gözüne kestirdi

Atletico Madrid, Tottenham Hotspur forması giyen Pedro Porro'yu transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid, Porro'yu gözüne kestirdi
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19 Mayıs 2024 16:43
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 16:44
Diego Simeone yönetiminde gelecek sezon kadrosuna mutlak sağ bek takviyesi yapmak isteyen Atletico Madrid, gözünü Tottenham Hotspur'un yıldızına dikti.

Marca'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, 24 yaşındaki İspanyol sağ bek Pedro Porro'yu gündemine aldı.

Birçok sağ bek adayını transfer listesine ekleyen İspanyol devinin Porro'yu da öncelikli adayları arasına aldığı belirtildi.

THOMAS MEUNIER DE LİSTEDE

Sağ bek arayışlarını sürdüren Atletico Madrid, Trabzonspor forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i de transfer listesine eklemişti.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında 40 milyon euro transfer bedeliyle Tottenham'a transfer olan Pedro Porro, çıktığı 36 karşılaşmada 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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