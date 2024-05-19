Konyaspor ligde kaldı mı? 2024

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile Ali Çamdalı'nın yönetimindeki Konyaspor 2-2 berabere kaldı.RHG Enertürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Kayserispor adına 32. dakikada Carlos Mane ve 77. dakikada penaltıdan yine Carlos Mane atarken, Konyaspor'un gollerini 36. dakikada Soner Dikmen ve 74. dakikada Steven Nzonzi kaydetti.Bu sonuçla birlikte Kayserispor 42 puana ulaşırken, Konyaspor 41 puana yükselmiş oldu. Bu sonuçla birlikte küme düşme hattının en üstündeki Hatayspor ile olan puan farkını 4'e yükselten Kayserispor bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.Kayserispor'da maçın 17. dakikasında Duckens Nazon'un kırmızı kart görmesi üzerine sahada büyük gerginlik yaşandı.Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti.Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.Öte yandan Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramıştı.33. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Rakibinden sıyrılan Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Mane'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:36. dakikada Konya ekibi beraberliği sağladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'un pasına Soner Dikmen'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:45+3'üncü dakikada Konyaspor kalecisi Slowik'i önde gören Bourabia'nın, orta sahadan kaleye gönderdiği şut, üstten az farkla auta gitti.64. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.67. dakikada Kayserispor kalecisi Onurcan Piri'nin hatalı pası ile topu önünde bulan Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.69. dakikada sol kanattan Konyaspor ceza sahasına giren Boa Morte'nin pasına Cardoso'nun vuruşunda, kaleci Slowik topu çeldi.74. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına Nzonzi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Konyaspor ceza sahasına çalımlarla giren Bourabia, rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Mane kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:83. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasına gönderilen topa Cikalleshi kafayı vurdu. Arka direğe giden topa Soner Dikmen'in kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.85. dakikada Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.RHG Enertürk EnerjiHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyOnurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Attamah), Bourabia, Boa Morte (Dk.79 Shukurov), Cardoso, Nazon, Mane (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım)Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi (Dk. 84 Muhammet Demir), Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Prip), Ndao, CikalleshiDk. 33 ve Dk. 77 Mane (Penaltıdan) (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 74 Nzonzi (TÜMOSAN Konyaspor)Dk. 17 Nazon (Mondihome Kayserispor)Dk. 15 Boa Morte, Dk. 81 Jeanvier, Dk. 82 Ramazan Civelek, Dk. 84 Cardoso (Mondihome Kayserispor), Dk. 15 Uğurcan Yazgılı, Dk 90+1 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor)