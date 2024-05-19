Napoli'nin Kvaratskhelia planı!

Napoli, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği Khvicha Kvaratskhelia'yı yeni sözleşme ile takımda tutmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'nin Kvaratskhelia planı!
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19 Mayıs 2024 13:23
Napoli, takımın önemli isimlerinden biri olan Khvicha Kvaratskhelia için harekete geçti.

PSG VE BARCELONA

İtalyan ekibi, Barcelona ve Paris-Saint-Germain'in ilgilendiği Gürcü yıldızı yeni sözleşme ile birlikte takımda tutmak istiyor.

Kvaratskhelia'nın kulüpten yeni sözleşme için yıllık 5 milyon euro istediği ancak Napoli'nin bonuslarla birlikte bu rakamı 4'te tuttuğu belirtildi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Avrupa'nın önemli ekiplerinden olan ilgi nedeniyle oyuncunun isteklerini kabul edebileceği kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ

Napoli'nin, yeni sözleşme imzalaması durumunda ise Kvaratskhelia'nın kontratına bir serbest kalma maddesi koyacağı ifade edildi.

MEVCUT SÖZLEŞMESİ

23 yaşındaki Kvaratskhelia'nın Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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