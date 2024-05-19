Napoli'nin Kvaratskhelia planı!

Napoli, takımın önemli isimlerinden biri olan Khvicha Kvaratskhelia için harekete geçti.



PSG VE BARCELONA



İtalyan ekibi, Barcelona ve Paris-Saint-Germain'in ilgilendiği Gürcü yıldızı yeni sözleşme ile birlikte takımda tutmak istiyor.



Kvaratskhelia'nın kulüpten yeni sözleşme için yıllık 5 milyon euro istediği ancak Napoli'nin bonuslarla birlikte bu rakamı 4'te tuttuğu belirtildi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Avrupa'nın önemli ekiplerinden olan ilgi nedeniyle oyuncunun isteklerini kabul edebileceği kaydedildi.



SERBEST KALMA MADDESİ



Napoli'nin, yeni sözleşme imzalaması durumunda ise Kvaratskhelia'nın kontratına bir serbest kalma maddesi koyacağı ifade edildi.



MEVCUT SÖZLEŞMESİ



23 yaşındaki Kvaratskhelia'nın Napoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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