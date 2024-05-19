Rus devinden Fenerbahçe'ye sponsorluk teklifi!

Dünyanın en büyük doğalgaz şirketlerinden biri olan Gazprom'un Fenerbahçe'ye stat isim sponsorluğu önerdiği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Rus devinden Fenerbahçe'ye sponsorluk teklifi!
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19 Mayıs 2024 16:44
Rusya'nın ve dünyanın en büyük doğalgaz şirketlerinden biri olan Gazprom, Fenerbahçe'nin Ülker'le kalan 1.5 yıllık anlaşmasının tazminatını ödemeyi kabul ederek çok yüksek bir bedelle stat isim sponsorluğuna talip oldu.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Ali Koç, o dönem aday olup olmayacağı netleşmediği için bu teklifi kabul etmedi.

"ETİK OLMAZ"

Koç'un; "Henüz aday olacağımız belli değil. Aday olsak bile kongre sonucunun ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz. Biz seçilemezsek yeni yönetimin önünün kapatmış oluruz. Bu parayla kulübün borçlarının önemli kısmını ödeyebiliriz ama asla etik olmaz." cevabını Rus firmasına ilettiği bildirildi. 

 


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