Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'ın olimpiyat üzüntüsü

Son dönemde elde ettiği başarılarla dikkati çeken milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'ın antrenörü ve babası Serkan Uzunçavdar, kızının dünya sıralamasında ilk 5'te yer almasına rağmen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosuna alınmadığını belirterek, milli takım seçmesi yapılması gerektiğini söyledi.Son Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 18 yaşındaki sporcu, +67 kiloda dünya sıralamasında 4. basamakta bulunuyor. Sude Yaren ile aynı zamanda Türkiye Tekvando Federasyonu Ümitler Teknik Kurulu Üyesi babası Serkan Uzunçavdar, elde edilen başarıya rağmen Paris 2024 için açıklanan kadroda yer alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.Genç tekvandocu ile babası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Kızına haksızlık yapıldığını savunan Serkan Uzunçavdar, şunları kaydetti:"Sude'nin iyi bir sporcu olduğunu dünya tekvandosu söylüyor. 17 yaşından itibaren büyüklerde çok önemli başarılara imza attı. Olimpik sıkletlerde ilk 5'e girdiğinizde direkt olimpiyatlara kota alma hakkı elde ediyorsunuz. Sude de ilk 5'in içine girdi. İlk 5'e girmesi aslında çok büyük bir başarı. Diğer sporcu kardeşimiz (Nafia Kuş Aydın) yaş olarak büyük olduğu için zaten hep ilk 5'in içindeydi. Aynı durumda Hırvatistan'da olimpiyat şampiyonu Matea Jelic, Doris Pole ile olimpiyat seçmesine katıldı. ABD'de ise son olimpiyatlarda şampiyon olan Anastasija Zolotic, Kristina Teachout ile milli takım seçmesine katıldı. Tekvando, Güney Kore'nin ana sporudur. Güney Kore'de de Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 3. olan Jun Jang da aynı kiloda kota alan Park Tae Joon ile milli takım seçmesine katıldı."Türkiye Tekvando Federasyonunun Sude Yaren ile Nafia Kuş Aydın arasında milli takım seçmesi için müsabaka yapması gerektiğine vurgu yapan Serkan Uzunçavdar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Alınan karar doğru değil. Milli takım seçmesinin hakkımız olduğunu söylediğimiz için maalesef şikayetçi durumuna düşüyoruz. Bize göre yapılması gereken milli takım seçmesi. Bazı ülkelerde bu olimpiyat sürecinde Avrupa Şampiyonası'nın sonucuna göre hareket ettiler. Bizim federasyonumuz çok erken bir açıklama yaptı. Bu, bir sporcuyu kollarken diğerinin üzülmesine neden oldu. Böyle olmaması lazım. İkisi de Türk sporcu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Türkiye Tekvando Federasyonu yetkililerine, 'Madem milli takım seçmesi yapmayacaksınız, kazanmış olduğumuz hakkımızı Filistin adına kullanalım, buna müsaade edin' dedim. Buna da izin vermediler."Haksızlığa maruz kaldıklarını ileri süren Serkan Uzunçavdar, sözlerini şöyle tamamladı:"Paris 2024 Olimpiyatları'na gitmememiz hayal kırıklığı olur. Çok üzülürüz. 3 nesil 50 yıldır Türk sporuna hizmet ediyoruz. Bu kadar yaklaşmışken bu şekilde olması bizi son derece üzer. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Bu yaşıma kadar ağlayarak kaybedilen bir şeyin gülene yar olmadığına şahit oldum. Diğer kardeşimizin (Nafia Kuş Aydın) bir hatası ve suçu yok. Sadece federasyonun kararını eleştiriyorum. Karar gözden geçirilmelidir. Hüküm kesindir. Allah, huzuruna kul hakkıyla gelinmemesini emrediyor. Bu hükmün uygulanmasını istiyoruz. Buna sessiz kalınması da bizi üzüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının da sessiz kalmamasını umuyorum. Bir milli takım seçmesi yapılması elzemdir ve haktır. Bu işin hakkaniyeti budur."Sude Yaren Uzunçavdar da Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer almayı hak ettiğini söyledi.Her sporcu gibi olimpiyatlarda yarışmayı hayal ettiğini ifade eden 18 yaşındaki tekvandocu, şunları kaydetti:"En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Çok başarılı bir sporcuyum. Paris 2024'e katılmayı hak ettim. Gidemezsem benim için hayal kırıklığı olur. Çok emek verdim. Rakiplerimden küçük olmama rağmen 1,5 senede çok puan topladım. 16'dan 18 yaşına kadar ilk 5'e girdim. Avrupa Şampiyonası'nda hedefim şampiyonluktu ama ikincilik kürsüsünde kaldım. Bu yüzden de içim buruk. Ülkemize olimpiyat şampiyonluğunu getireceğimin sözünü veriyorum."