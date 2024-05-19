Leipzig, 20 yaşındaki golcü futbolcusu Benjamin Sesko'yu takımda tutmak için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leipzig'in, golcü oyuncuyu en az bir yıl daha takımda tutmak istediği belirtildi. Alman temsilcisinin bu doğrultuda, genç oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve yeni bir sözleşme sunduğu kaydedildi.



Leipzig ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sesko, bu sezon 42 maçta 18 gol, 2 asistle 20 gole katkı sağladı.





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