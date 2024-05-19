Benjamin Sesko için imza hamlesi

Leipzig, özellikle Premier Lig ekiplerinin takip ettiği Benjamin Sesko ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benjamin Sesko için imza hamlesi
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19 Mayıs 2024 14:42
Leipzig, 20 yaşındaki golcü futbolcusu Benjamin Sesko'yu takımda tutmak için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leipzig'in, golcü oyuncuyu en az bir yıl daha takımda tutmak istediği belirtildi. Alman temsilcisinin bu doğrultuda, genç oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve yeni bir sözleşme sunduğu kaydedildi.

Leipzig ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sesko, bu sezon 42 maçta 18 gol, 2 asistle 20 gole katkı sağladı.

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