Roberto De Zerbi hangi takıma gidecek?

Brighton'dan ayrılacağını açıklayan Roberto De Zerbi ile birçok Avrupa devi ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roberto De Zerbi hangi takıma gidecek?
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19 Mayıs 2024 16:07
Brighton'dan ayrılacağını açıklayan Roberto De Zerbi ile birçok Avrupa devi ilgileniyor.

Milan ve Barcelona'da çalışma hayalini gizlemeyen De Zerbi'nin şimdiye kadar iki kulüpten de teklif almaması Bayern Münih'in de son anda De Zerbi'den vazgeçmesi, İtalyan teknik adamın diğer alternatifleri gündeme almasına sebep oldu.

İngiliz basınında yer alan haberde; Manchester United ve Juventus'un De Zerbi'ye teklif yapmasının beklendiği ifade edilirken, Napoli seçeneğinin De Zerbi için söz konusu olmadığına yer verildi.

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