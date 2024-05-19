Real Madrid, 2012 yılından bu yana takımda forma giyen Luka Modric'le yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



İspanyol devi, kulübe takımda kalmak istediğini ileten Hırvat yıldızla son bir kez toplantı gerçekleştirecek.



Bu toplantının ardından Modric'le bir yıllık yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.



2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki Luka Modric, İspanyol deviyle çıktığı 531 maçta 39 gol, 86 asistlik performans ortaya koydu.





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