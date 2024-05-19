Real Madrid'de imza için geri sayım!

Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Hırvat yıldızla yeni sözleşme için yapılacak son toplantının ardından imzaların atılması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de imza için geri sayım!
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19 Mayıs 2024 13:10
Real Madrid, 2012 yılından bu yana takımda forma giyen Luka Modric'le yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İspanyol devi, kulübe takımda kalmak istediğini ileten Hırvat yıldızla son bir kez toplantı gerçekleştirecek.

Bu toplantının ardından Modric'le bir yıllık yeni sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki Luka Modric, İspanyol deviyle çıktığı 531 maçta 39 gol, 86 asistlik performans ortaya koydu.

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