Salah'tan Klopp için açıklama!

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, takımdan ayrılacak Jürgen Klopp ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Salah'tan Klopp için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 15:37
Liverpool forması giyen Muhammed Salah, takımdan ayrılacak teknik direktör Jürgen Klopp ile ilgili görüşlerini aktardı.

Mısırlı futbolcu, "Sanırım yaptığımız ilk görüşmeden aklımda kalan şey, buraya gelmemi istediğini söylemesiydi. Bana yeni bir takım kurduğunu ve benim de burada oynamamı istediğini söyledi. 'Futbolunu geliştireceğim ve sana istediğini yapma özgürlüğü vereceğim' dedi. Ben de geldim ve sonrasında neler olduğunu gördünüz" dedi.

Klopp ile ilgili açıklamalarına devam eden Salah, "Beni bir oyuncu olarak geliştirdi ve ben de ona çok yardımcı oldum. Birbirimize çok yardımcı olduk ve kulübümüze kupalar kazandırmak için her şeyimizi verdik." sözlerini sarf etti.

Salah, son olarak Klopp'la insani olarak ilişkilerinin iyi olduğunu ve iletişimlerinin ömür boyu devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery