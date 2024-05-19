Haber Tarihi: 19 Mayıs 2024 12:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 12:31

19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 2024

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm Türkiye'yi sararken, vatandaşlar "19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? Toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını arıyor.

19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 2024
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gelişiyle birlikte metro, metrobüs, vapur, tramvay ve otobüslerin bugün ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlanan bu özel günde toplu taşıma ücretleri hakkında yapılan açıklamalar gündemde.

19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. İşte detaylar:

İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

İstanbul'da 19 Mayıs günü metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İstanbulkart'ınızı kullanarak ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Ancak, Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.

Ankara'da Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY, bu özel günde ücretsiz hizmet verecek.

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

İzmir'de 19 Mayıs'ta toplu taşıma yüzde 50 indirimli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZUAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz olacak.
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