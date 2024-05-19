Hollanda haftayı galibiyetle kapattı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Hollanda, Almanya'yı 3-1 yendi.



Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin son gününde Almanya ile Hollanda karşılaştı.



Mücadeleden galibiyetle ayrılan Hollanda, Antalya etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Organizasyondaki ilk maçında Bulgaristan'a 3-0 üstünlük kuran Hollanda, daha sonra Türkiye'ye 3-1, Polonya'ya da 3-0 yenilmişti.



Almanya ise Antalya'daki maçlarında 1 galibiyet elde etti, 3 mağlubiyet yaşadı. Almanya, VNL'deki bu sezon ilk mücadelesinde Fransa'yı 3-0 yenerken, İtalya'ya 3-1 ve Japonya'ya 3-0 mağlup olmuştu.





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