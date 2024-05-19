3. Lig play-off'ta rövanş heyecanı

TFF 3. Lig play-off 3. tur eşleşmelerinde rövanş mücadeleleri pazartesi günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı şöyle:
16.00 Aliağa Futbol-52 Orduspor FK (Aliağa Atatürk)
16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)
16.00 Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)
20.00 Çimentaş Elazığspor-Efeler 09 Spor (Elazığ)
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı şöyle:
16.00 Aliağa Futbol-52 Orduspor FK (Aliağa Atatürk)
16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)
16.00 Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)
20.00 Çimentaş Elazığspor-Efeler 09 Spor (Elazığ)
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