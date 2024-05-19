Emerson Royal'e 3 dev talip birden

Tottenham Hotspur'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen 25 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'e 3 talip birden çıktı.



Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, sağ bek arayışı kapsamında Emerson Royal'i gündemine alarak oyuncuyu izlemeye geçtiği belirtildi.



İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR



Haberde, Bayern Münih'in yanı sıra İtalyan devleri Milan ve Juventus'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.



TOTTENHAM'IN İSTEDİĞİ RAKAM



Tottenham Hotspur'un Emerson Royal'i 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satmaya hazır olduğu öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Tottenham formasını 23 kez giyen Emerson, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.





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