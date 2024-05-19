Lazio'dan Robin Gosens için hamle!

Lazio, Alman ekibi Union Berlin forması giyen Robin Gosens'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lazio'dan Robin Gosens için hamle!
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19 Mayıs 2024 16:56
Igor Tudor'la başarılı bir ivme yakalayan Lazio, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Lazio, Union Berlin forması giyen Robin Gosens'i transfer etmek istiyor.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Yaz transfer döneminde 29 yaşındaki oyuncunun Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

Lazio'nun kısa süre içinde Robin Gosens için Union Berlin'in kapısını çalacağı aktarıldı.

Inter'den 13 milyon euro bonservisle transfer edilen Alman sol kanat, bu sezon 37 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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