4 puanı silinen Nottingham Forest'ın itirazına ret!

Premier Lig'de mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 puanı silinen Nottingham Forest'ın itirazı reddedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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4 puanı silinen Nottingham Forest'ın itirazına ret!
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07 Mayıs 2024 14:53
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 puan silme cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.

Premier Lig internet sitesinden yapılan açıklamada, Bağımsız Temyiz Kurulunun kararı onayladığı bildirildi.

Nottingham Forest, bu cezanın onaylanmasıyla sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala küme düşme hattının 3 puan üstünde yer alıyor.

Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na göre üç yıllık dönemde takımların en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Ancak üç yıllık mali dönemin ikisini Championship'te geçiren Nottingham Forest'ın, Premier Lig'deki ilk sezonunda 61 milyon sterlin zarar etme izni bulunuyordu.

Mayıs 2022'de Premier Lig'e yükselmesinden bu yana 43 futbolcu için yaklaşık 250 milyon sterlin harcayan kırmızı-beyazlı ekibin puan cezası almasında yüksek maaş politikası da önemli rol oynadı.

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