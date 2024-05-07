Minnesota Timberwolves süperstarı Anthony Edwards, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile kıyaslanmasına son verilmesi gerektiğini söyledi.



Bulls efsanesi ile arasında yapılan karşılaştırmalardan pek hoşlanmadığını ifade eden Timberwolves yıldızı, FOX Sports'tan Melissa Rohlin'e konuyla alakalı şunları söyledi:



"Buna bir son vermelerini istiyorum. O tüm zamanların en iyisi. Ben onunla karşılaştırılamam. Mümkünatı yok."



Yüksekten uçarak bastığı smaçları ve orta mesafedeki etkileyici ayak oyunlarıyla Edwards, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen Jordan'ı asla geçebileceğine inanmasa da, bir süredir taraftarlara Bulls yıldızını hatırlatıyordu.



Wolves guardı Mike Conley, yakın zamanda takım arkadaşının kendisine Jordan'ın gençliğini hatırlattığını söylemişti.



FOX Sports'tan Chris Broussard'a göre bizzat MJ de, ikilinin oyun tarzı ve sahadaki davranışları arasında benzerlikler olduğunu doğrulamıştı.





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