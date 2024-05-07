Fenerbahçe 4 kupada da istediğini alamadı

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve milyonlarca taraftarını yine kahretti.
Sarı lacivertliler birçok pozisyona girmesine rağmen ağları havalandıramadı ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla birlikte 90 puana ulaşan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
HEDEF 4 KUPAYDI, ELDE VAR 0
Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe ilk olarak şubat ayının sonunda Ankaragücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'na havlu atmıştı.
Daha sonra 7 Nisan'daki Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 2. dakikada sahadan çekilmişti.
Ardından Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla elenen sarı lacivertli takım son iki haftada da Süper Lig'de 4 puan kaybederek şampiyonluğa da büyük ölçüde havlu atmış oldu.
Sarı lacivertliler birçok pozisyona girmesine rağmen ağları havalandıramadı ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla birlikte 90 puana ulaşan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
HEDEF 4 KUPAYDI, ELDE VAR 0
Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe ilk olarak şubat ayının sonunda Ankaragücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'na havlu atmıştı.
Daha sonra 7 Nisan'daki Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 2. dakikada sahadan çekilmişti.
Ardından Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla elenen sarı lacivertli takım son iki haftada da Süper Lig'de 4 puan kaybederek şampiyonluğa da büyük ölçüde havlu atmış oldu.