MKE Ankaragücü: "Başka hakem mi kalmadı!"

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde atanan VAR hakemi kararını eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü: 'Başka hakem mi kalmadı!'
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07 Mayıs 2024 15:33
Son güncelleme 07 Mayıs 2024 15:34
MKE Ankaragücü Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun VAR atamasını eleştirdi.

Başkent ekibi, Beşiktaş ile oynadıkları ilk maçta AVAR olarak görev alan Onur Özütoprak'ın VAR olarak atanmasını eleştirdi.

İşte MKE Ankaragücü'nün açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında tartışmalı gol iptaline karar veren VAR hakem heyetinde bulunan Onur Özütoprak'ın, Türkiye'de başka hakem kalmamış gibi yarı final ikinci maçında VAR hakemi olarak atanmasını şaşkınlıkla karşıladığımızı vurgulamak istiyoruz.

Telafisi olmayacak bu kritik mücadelede daha önceki karşılaşmalarımızda yaşanan hakem hatalarının yaşanmayacağına inanmak istiyoruz."

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