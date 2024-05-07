Trabzonspor, Trezeguet'siz eksik kalıyor

Trabzonspor'da Trezeguet'nin forma giymediği karşılaşmalarda galibiyet oranı yüzde 45'te kaldı. Trezeguet'siz Trabzonspor, 1.5 gol ve 1.5 puan ortalamalarına ulaşabildi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Trezeguet'siz eksik kalıyor
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07 Mayıs 2024 12:42
Trezeguet'nin sezonu kapatması şokuyla sarsılan Trabzonspor, Mısırlı oyuncusunun forma giyemediği maçlarda sıkıntı yaşıyor.

Mısırlı yıldız Trezeguet'siz ligde bu sezon 11 maça çıkan Karadeniz ekibi, bunların sadece 5'ini kazanırken galibiyet oranı %45'te kaldı. Yıldız futbolcu olmadan 17 gol atabilen Fırtına, 1.5 gol ortalaması ile 1.5 puan tutturabildi.

Tecrübeli ismin oynadığı karşılaşmalarda ise Trabzonspor özellikle son haftalarda sonuca bir hayli kolay gidiyor. Mısırlı kanat oyuncusuyla 24 müsabakada 13 defa yüzü gülen Fırtına, yüzde 54.1 kazanma değeri tutturdu.

Bu maçlarda fileleri 44 kez havalandıran Trabzonspor, 1.84 gol ortalaması yakaladı ve 1.71 puan ortalamasına ulaştı. 

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