NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



KNICKS 1-0 PACERS



New York Knicks, Madison Square Garden'da oynanan Doğu Konferansı playoff yarı final serisinin 1. maçında, Indiana Pacers'ı 121-117 mağlup ederek seride 1-0 üstünlüğü yakaladı.



Jalen Brunson, maçın bitimine 4:04 kala yakaladığı 17-8'lik seriyle galibiyete ulaşan Knicks'e 43 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 1 blokla liderlik etti. Donte DiVincenzo 25 sayı, 3 ribaund ve 2 blokla oynarken, Josh Hart 24 sayı, 13 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 1 blokla, OG Anunoby ve Isaiah Hartenstein ise 13'er sayı ve 4'er asistle oynarken, sırasıyla 9 ve 6 ribaund kaydettiler.



Myles Turner, Pacers'a 23 sayı, 3 asist, 2 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla liderlik etti. Pascal Siakam 19 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma kaydetti. TJ McConnell 18 sayı, 3 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Aaron Nesmith ve Obi Toppin 12'şer sayı, 6'şar ribaund ve 3'er asistle oynadılar.



Serinin 2. maçı Çarşamba gecesi Madison Square Garden'da oynanacak.



TIMBERWOLVES 2-0 NUGGETS



Minnesota Timberwolves, Ball Arena'da oynanan Batı Konferansı playoff yarı finalleri 2. maçında ev sahibi Denver Nuggets'ı 106-80 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti.



Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Anthony Edwards ikilisi 27'şer sayıyla takımı galibiyete taşıyan isimler oldular. Towns ayrıca 12 ribaund ve 2 blokla oynarken, Edwards ise 7 asist ve 2 top çalma ekledi. Kyle Anderson 6 sayı, 9 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla, Naz Reid ve Nickeil Alexander-Walker ise 14'er sayıyla bench'ten katkı sağladılar. Bu ikili ayrıca toplamda 7 blok kaydetti.



80 sayıyla sezonun kendileri adına en düşük sayısında kalan Nuggets'ta Aaron Gordon, 20 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle takımın en skorer ismiydi. Nikola Jokic 16 sayı, 16 ribaund ve 8 asistle oynarken, Michael Porter Jr 9 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle, Jamal Murray ise 3/18 şut isabetiyle 8 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Serinin 3. maçı Cuma gecesi Minnesota'da oynayacak.



