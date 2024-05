Elanaz Taneli, doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede madalyalara doymuyor

Ayak bileğinde tendon kısalığı bulunan Elanaz Taneli, geçirdiği ameliyattan sonra doktorunun tavsiyesiyle 8 yaşında yüzmeyle tanıştı.Daha önce su korkusu olan, yüzmeyi sevmeyen ve bilmeyen Elanaz, kısa sürede ailesinin de desteğiyle kendisini bu branşta geliştirmeyi başardı.Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 9 yıl içinde 4 kez Türkiye şampiyonu olan, 20'yi aşkın organizasyonda da Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde eden genç sporcu, ayrıca bölgesel çapta 70'e yakın yarışmaya katıldı.Dokuz yılda 95 madalyanın sahibi olan Elanaz Taneli, yüzme sporu sayesinde sağlığına da kavuştu.Yüzmede başarıdan başarıya koşan Elanaz Taneli'nin hedefi, milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak.Elanaz, bu hedefine ulaşmak için antrenörü Mehmet Münir Tan eşliğinde her gün idman yapıyor.Elanaz Taneli, AA muhabirine, ayak bileğindeki tendon kısalığı nedeniyle yüzmeye başladığını, antrenörü sayesinde suyu çok sevdiğini söyledi.Genç sporcu, "Doktorum önerdiğinde yüzmeyi sevmiyordum. Yüzerek iyileştim, yüzme bana şifa oldu. Bu sporla hayat buldum. Şu an vazgeçemiyorum sudan. Dokuz senedir bu spora emek veriyorum. Emeklerimin karşılığını hızlı bir şekilde aldım. Birçok derecem var." dedi.Yüzerken mutlu olduğunu anlatan Elanaz, yüzerken fiziksel ve zihinsel olarak kendisini iyi hissettiğini ifade etti.Elanaz Taneli, şunları söyledi:"Sağlığıma da kavuştum. Geçmiş geçmişte kaldı. Gelecekte bir marka isim olmak istiyorum. Bölgesel şampiyonalara katıldım, iyi dereceler elde ettim. Bu beni daha çok hırslandırdı. Sonrasında Türkiye şampiyonalarına katıldım. Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldum. 70'i aşkın bölgesel derecem var. 4 Türkiye birinciliğim var. 20'yi aşkın da Türkiye ikinci ve üçüncülüğüm var. Hedefim ilk yarışta Türkiye rekoru kırıp milli takıma girmek. Bunun için de çok emek veriyorum"Elanaz, herkese yüzmeyi önerdiğini de belirtti.Anne Gülçin Taneli (47), kızının 2-3 yaşlarındayken parmaklarının ucunda gezmesi ile bu rahatsızlığını fark ettiklerini dile getirdi.Ameliyat ve fizik tedaviden sonra doktor tavsiyesiyle kızının yüzmeye başladığını anlatan Taneli, şunları kaydetti:"Kızımın aldığı şampiyonluklar bizi çok gururlandırdı. Kızımızın her zaman arkasında olduk. Kızımın bu spora başlamadan önce çok fazla sosyal yönü yoktu ama bu spora başladıktan sonra sosyal yönü çok güzel olmaya başladı. Öz güveni gelişti, çok güzel arkadaşlıklar kurdu, çok güzel başarılar elde etti."Antrenör Mehmet Münir Tan da Elanaz'ın korkarak başladığı yüzmede başarılı bir sporcu haline geldiğini belirtti.Sporcusunun haftada en az 6 gün, bazı günler ise sabah akşam yüzdüğünü, fitness yaptığını aktaran Tan, Elanaz'ın azmi ve başarısıyla diğer sporculara örnek olduğunu ifade etti.Tan, "Küçük sporcularımızın hepsi onu ablası olarak görüp, onun çalışmalarından ders alıp, onun gibi olmak istiyor. Elanaz da bunun bilincinde ve bu yönde çalışmalarını azimle sürdürüyor." diye konuştu.