Abdullah Avcı: ''Taraftarımızı üzmeyelim''

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, kupada Fatih Karagümrük ile oynanacak rövanş öncesi uyarılarını yaparken, "Final biletini alalım, taraftarımızı üzmeyelim" dediği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdullah Avcı: ''Taraftarımızı üzmeyelim''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2024 13:25
Bu sezon Süper Lig'e erken havlu atan ve elinde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçında sürpriz yaşamak istemiyor.

İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan bordo-mavili takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın futbolcularıyla yaptığı toplantıda, ''Bu sezon ligde zirvenin uzağındakaldık. Tek hedefimiz kupa kaldı. Finale çıkarak taraftarımızı sevindirelim" dedi.Her oyuncusuna hazır olması gerektiği mesajını da veren tecrübeli çalıştırıcının, "İstemediğimiz sakatlıklar yaşıyoruz. Bu yüzden hepinize ihtiyacım var. Az süre alanlar da kendisini her an sahaya çıkacakmış gibi hazır tutmalı. Kritik haftalarda hepinize ihtiyacım var. Hepinizin yakaladığı şansı iyi değerlendireceğinden şüphem yok.'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bordo-mavili taraftarlar da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rövanşa büyük ilgi gösterdi. Trabzonsporlu futbolseverler satışa çıkan biletlerin büyük bir bölümünü tüketti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery