Mahmut Hanefi: ''Bu kadro Jorge Jesus'ta olsaydı...''

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek şampiyonluk şansını riske attı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Mahmut Hanefi, sarı-lacivertli ekibin son haftalardaki puan kayıpları, İsmail Kartal'ın taktiksel kararları ve şampiyonluk şansıyla ilgili yorumlarını Hürriyet'e aktardı.
''BU ORTAMDA ŞAMPİYONLUK BEKLEMEK HAYAL''
Mahmut Hanefi, Fenerbahçe'deki ortamı değerlendirerek, ''Şu anki mevcut TFF yönetimiyle ters düşen bir Fenerbahçe var. Bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Ne kadar iyi mücadele ederse etsin mevcut konjonktürden dolayı Fenerbahçe'nin zaten şampiyon olmasını beklemiyordum. Bazı durumları sadece saha içine değil, saha dışına da bağlıyorum. TFF yönetiminden dolayı ortam çok gerildi. Fenerbahçe 3 Temmuz süreci başta olmak üzere otobüsün kurşunlanması olayında da çok yalnız kaldı. Halkın takımıyız ama yapayalnız kalıyoruz. TFF yönetimine kafa tutan ve haksızlıklara direnen bir yönetimimiz var. Eğrisiyle doğrusuyla bir sezon yaşandı ve bitti. Şu an şampiyonluk yarışında rakiplerimizle kafa kafaya olsak bile ben şampiyon olacağımıza inanmıyordum. Dış faktörler bu sene çok etkili oldu. Bu ortamda Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını beklemek hayal olurdu.'' dedi.
"BU KADRO JORGE JESUS'UN ELİNDE OLSAYDI...''
Sözlerine devam eden Mahmut Hanefi, ''Eksikler olmasına rağmen uzun yıllar sonra şampiyon olabilecek güzel bir kadro kuruldu. Bu seneki kadro Jorge Jesus'un elinde olsaydı bambaşka şeyler olurdu. Kadro zenginliği ve derinliği açısından geçen seneye göre daha iyi bir kadro var. İsmail Kartal da gerekeni yaptı ama Jorge Jesus olsaydı daha başarılı olurdu diye düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.
''TADIC VE DZEKO'DAN TAM FAYDANILAMADI''
Mahmut Hanefi eleştirilerine devam ederek cümlelerini şöyle noktaladı: ''İsmail Hoca'ya gelen bu tepkiler normaldir. Fenerbahçe, büyük bir camia olduğu için şampiyonluk bekleniyor. Benim çocuklarım şampiyonluk görmedi, ağlıyorlar. Herkesin beklentisi bu yöndeydi. Gelen tepkileri de biraz buna bağlıyorum. İsmail Kartal, bu kulübün çocuğudur ve bizim efsanelerimiz arasındadır. Normal şartlar olsa, bu kadro ve camiayla biz zaten şampiyonluğu şu anda elde etmemiz gerekiyordu. Oyuncuların performansında düşüşler vardı, bunlar olabilir. Futbolcuların dönem dönem formsuz zamanları olabilir. Bu kriz anlarında krizi çözebilecek futbolcuların ön plana çıkması gerekiyor. Bu anlamda transfer edilen oyuncuların bu baskının altında kaldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'deki bu baskının altında zaman zaman çok büyük yıldızların da kaldığını söylemek istiyorum. Bunu normal olarak karşılıyorum. Ali Koç döneminde kurulan en iyi takım vardı ama yine de birkaç tane daha tecrübeli ve bu krizleri çözebilecek oyuncuların olması gerekiyordu. Fenerbahçe; Tadic ve Dzeko'dan tam anlamıyla faydalanamadı, son haftalarda performanslarında düşüş vardı.''
Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Mahmut Hanefi, sarı-lacivertli ekibin son haftalardaki puan kayıpları, İsmail Kartal'ın taktiksel kararları ve şampiyonluk şansıyla ilgili yorumlarını Hürriyet'e aktardı.
''BU ORTAMDA ŞAMPİYONLUK BEKLEMEK HAYAL''
Mahmut Hanefi, Fenerbahçe'deki ortamı değerlendirerek, ''Şu anki mevcut TFF yönetimiyle ters düşen bir Fenerbahçe var. Bu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Ne kadar iyi mücadele ederse etsin mevcut konjonktürden dolayı Fenerbahçe'nin zaten şampiyon olmasını beklemiyordum. Bazı durumları sadece saha içine değil, saha dışına da bağlıyorum. TFF yönetiminden dolayı ortam çok gerildi. Fenerbahçe 3 Temmuz süreci başta olmak üzere otobüsün kurşunlanması olayında da çok yalnız kaldı. Halkın takımıyız ama yapayalnız kalıyoruz. TFF yönetimine kafa tutan ve haksızlıklara direnen bir yönetimimiz var. Eğrisiyle doğrusuyla bir sezon yaşandı ve bitti. Şu an şampiyonluk yarışında rakiplerimizle kafa kafaya olsak bile ben şampiyon olacağımıza inanmıyordum. Dış faktörler bu sene çok etkili oldu. Bu ortamda Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını beklemek hayal olurdu.'' dedi.
"BU KADRO JORGE JESUS'UN ELİNDE OLSAYDI...''
Sözlerine devam eden Mahmut Hanefi, ''Eksikler olmasına rağmen uzun yıllar sonra şampiyon olabilecek güzel bir kadro kuruldu. Bu seneki kadro Jorge Jesus'un elinde olsaydı bambaşka şeyler olurdu. Kadro zenginliği ve derinliği açısından geçen seneye göre daha iyi bir kadro var. İsmail Kartal da gerekeni yaptı ama Jorge Jesus olsaydı daha başarılı olurdu diye düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.
''TADIC VE DZEKO'DAN TAM FAYDANILAMADI''
Mahmut Hanefi eleştirilerine devam ederek cümlelerini şöyle noktaladı: ''İsmail Hoca'ya gelen bu tepkiler normaldir. Fenerbahçe, büyük bir camia olduğu için şampiyonluk bekleniyor. Benim çocuklarım şampiyonluk görmedi, ağlıyorlar. Herkesin beklentisi bu yöndeydi. Gelen tepkileri de biraz buna bağlıyorum. İsmail Kartal, bu kulübün çocuğudur ve bizim efsanelerimiz arasındadır. Normal şartlar olsa, bu kadro ve camiayla biz zaten şampiyonluğu şu anda elde etmemiz gerekiyordu. Oyuncuların performansında düşüşler vardı, bunlar olabilir. Futbolcuların dönem dönem formsuz zamanları olabilir. Bu kriz anlarında krizi çözebilecek futbolcuların ön plana çıkması gerekiyor. Bu anlamda transfer edilen oyuncuların bu baskının altında kaldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'deki bu baskının altında zaman zaman çok büyük yıldızların da kaldığını söylemek istiyorum. Bunu normal olarak karşılıyorum. Ali Koç döneminde kurulan en iyi takım vardı ama yine de birkaç tane daha tecrübeli ve bu krizleri çözebilecek oyuncuların olması gerekiyordu. Fenerbahçe; Tadic ve Dzeko'dan tam anlamıyla faydalanamadı, son haftalarda performanslarında düşüş vardı.''
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