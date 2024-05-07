Nesibe Aydın yeni transferini açıkladı

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, Sydney Wallace'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Nesibe Aydın yeni transferini açıkladı
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07 Mayıs 2024 14:23
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Büyük Britanyalı Sydney Wallace'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabilen 30 yaşındaki basketbolcuyla 2024-2025 sezonu için geçerli sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Macar kulübü PEAC-Pecs'te forma giyen Wallace, Büyük Britanya Milli Takımı'nda da oynuyor.

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