Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı!

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı!
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07 Mayıs 2024 12:14
Son güncelleme 07 Mayıs 2024 12:21
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi kararı verildi. 

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınacağını açıkladı. 

Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yerini alabilecek.

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