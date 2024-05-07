Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi kararı verildi.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınacağını açıkladı.
Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yerini alabilecek.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınacağını açıkladı.
Böylece 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yerini alabilecek.
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