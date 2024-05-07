Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv: Son dans!

Panathinaikos AKTOR ile Maccabi Playtika Tel-Aviv, THY EuroLeague playoffları 5. maçında karşı karşıya gelecek ve kazanan takım Real Madrid'in ardından Final Four'a yükselen ikinci ekip olacak.



Panathinaikos'un evi OAKA'da oynanacak mücadele 21.15'te başlayacak ve Bilyoner ile birlikte S Sport'tan canlı yayınlanacak.



Serinin son maçında Türk hakem Emin Moğulkoç, 1. yardımcı olarak görev alacak. Maçın baş hakemi Sırp Ilija Belosevic, 3. hakem ise Fransız Mehdi Difallah olacak.



MACCABI ÖNE GEÇTİ, PANA YAKALADI



Serinin OAKA'daki ilk maçını Maccabi kazanırken, ikinci maçta Panathinaikos seriye dengeyi getirmişti. Savaş nedeniyle iç saha maçlarını Belgrad'da oynayan Maccabi, üçüncü maçı kazanıp seriyi bitirmeye yaklaştı ancak Ergin Ataman'ın öğrencileri dördüncü maçta müthiş bir geri dönüş yaparak seriyi 5. maça taşıdı.



ERGİN ATAMAN'IN İKİ BÜYÜK KOZU



Panathinaikos'un arka alan ikilisi Kostas Sloukas ve Kendrick Nunn, Perşembe günü 47 sayı ve 10 asistle oynadıkları maçtaki formlarını sürdürmeye çalışırken, Ergin Ataman'ın öğrencileri de Dinos Mitoglou ve Mathias Lessort'un 30 sayı ve 11 ribaundluk performanslarının ardından boyalı alana girme konusunda kendilerine güvenecekler.



WADE BALDWIN'İN OYNAMASI BEKLENMİYOR



Maccabi'nin umutları, arka alanın ası Wade Baldwin'in diz ardı kirişini yeniden sakatlaması ve 4. Maçta sadece 7 dakika oynamasıyla darbe aldı. Baldwin'in 5. Maçta oynaması beklenmiyor. Bununla birlikte, Tamir Blatt son maçta hiç top kaybı yapmadan 13 sayı ve 7 asistle oynayarak bir faktör olabileceğini gösterdi. Lorenzo Brown da son dört maçın her birinde en az 16 sayı atarak öne çıktı.



POTA ALTINDA ÇETİN MÜCADELE



Josh Nebo ve Jasiel Rivero, son maçta 15 hücum ribaundu üreten Maccabi'ye ekstra top kazanma şansı vermek için camı kırmaya çalışacak. Ancak Yeşiller de sert oynayabilir, özellikle de bu zorlu seride maç başına ortalama 9.8 faul yapılan Lessort üzerinden...





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU