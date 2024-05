Miami Heat başkanı Pat Riley, Jimmy Butler'ın yakın zamanda Boston Celtics'e karşı playoff serisini kazanma üzerine söylediği yorumuna eleştiride bulundu.



Riley, sakatlığı sebebiyle kadro dışı kalan Butler'ın oynuyor olması durumunda Boston'ı playofflardan eleyebileceğine dair yorumunun, başlangıçta gerçekliğini sorguladığını belirtti.



Heat yıldızı, "Eğer oynuyor olsaydım Boston evine dönerdi, New York da kesinlikle dönerdi." ifadelerini kullanmıştı.



Riley, bir oyuncunun sahada oynamaması durumunda bu tür açıklamalar yapmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı:



"Kendi kendime 'Bu Jimmy makara mı yapıyor, yoksa ciddi mi?' demiştim. Eğer Boston'a veya New York Knicks'e karşı sahada değilseniz, bu takımlara yönelik eleştiriler konusunda çenenizi kapalı tutmanız lazım."



"KONTRAT İÇİN ACELEMİZ YOK"



Riley ayrıca, Heat'in kontratını 2025-26 ve 2026-27 sezonlarını kapsayacak şekilde 113 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşmeyle uzatma hakkına sahip olan Butler'ın bu olasılığını dahili olarak görüşmediğini de sözlerine ekledi:



"Şu anda bunu yönetim içinde tartışmış değiliz. Bu tür bir taahhütte bulunma konusuna ve bunu ne zaman yapacağımız konusuna bakmamız gerek. Aslında bunu 2025'e kadar yapmamıza gerek yok. Ama göreceğiz. Bu konuda bir karara varmadık ve aslen pek ciddi olarak tartışmadık.



Her gece sahada ve oynamaya uygun olacak biri olmadığı sürece, bu tür kaynakları tahsis etmek bizim açımızdan büyük bir karar. Gerçek bu."



Butler bu sezon çıktığı 60 maçta 20.8 sayı, 5.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU