Mbappe'den Usain Bolt'un meydan okumasına cevap!

Dünyanın en hızlı insanı olarak kabul edilen Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'ye 100 metre yarışta meydan okumuştu.



Mbappe'den bu meydan okumaya cevap geldi. Fransız yıldız Mbappe, Usain Bolt ile 100 metre yarışmayı kabul etti.



Mbappe, Usain Bolt ile ilgili konuşarak "Hızlı koşuşumla onun gibi birine ilham verdiğimi bilmek güzel. O da herkese ilham verdi ve sanırım herkes Usain Bolt'un koşusunu izlemek için geç saatlere kadar uyanık kaldı. Bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. O bana hayran olmadan önce ben ona hayran olmuştum.'' dedi.



Yarışla ilgili konuşan yıldız isim, ''Hiç şansım yok. Ama bu harika, eğer ikimizin de vakti varsa neden bunu eğlenmek için yapmıyoruz? Sonuçtan özel bir şey beklemiyorum.'' şeklinde konuştu.



USAIN BOLT NE DEMİŞTİ?



Eski atlet Usain Bolt, Mbappe'nin koşu hızına hayran olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: ''Mbappe'nin hızına hayranım. 100 metrede onunla en iyi formumda yarışmak isterim.''





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