Türkiye, Paris 2024 için kota sayısını 67'ye yükseltti

Branş Sporcu Disiplin - Sıklet Kota Kotayı aldığı müsabaka Kotayı aldığı derecesi Atıcılık İsmail Keleş 10 metre havalı tabanca Ülke 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Atıcılık Şimal Yılmaz 10 metre havalı tabanca Ülke Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Gümüş madalya Atıcılık Sena Can Skeet Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 8. Atıcılık Oğuzhan Tüzün Trap Ülke Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası Bronz madalya Atletizm Kaan Kigen Özbilen Maraton Bireysel 2023 Barselona Maratonu 2.05.37 Atletizm Sultan Haydar Maraton Bireysel 2023 Valencia Maratonu 2.21.27 Atletizm Ersu Şaşma Sırıkla atlama Bireysel Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması 5.90 metre Atletizm Salih Korkmaz 20 km yürüyüş Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 1.19.49 Atletizm Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 48.66 Atletizm Meryem Bekmez Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası 20. Atletizm Salih Korkmaz Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak 20. Badminton Neslihan Yiğit Arın Tek kadınlar Bireysel BWF Dünya Sıralaması 21. Yol Bisikleti Türkiye Yol yarışı Ülke UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi 40. Boks Buse Naz Çakıroğlu 50 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Hatice Akbaş 54 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Gizem Özer 60 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Busenaz Sürmeneli 66 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Samet Gümüş 51 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Gümüş madalya Boks Tuğrulhan Erdemir 71 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Kaan Aykutsun 80 kilo Bireysel 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası Altın madalya Artistik Cimnastik Ferhat Arıcan Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Adem Asil Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ahmet Önder Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ayberk Koşak Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Emre Dodanlı Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Eskrim Enver Yıldırım Kılıç Bireysel Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası 1. Güreş Rıza Kayaalp Grekoromen 120 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Güreş Ali Cengiz Grekoromen 87 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Enes Başar Grekoromen 60 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Burhan Akbudak Grekoromen 77 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Taha Akgül Serbest 125 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Bronz madalya Güreş İbrahim Çiftçi Serbest 97 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Evin Demirhan Yavuz Kadınlar 50 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Yasemin Adar Yiğit Kadınlar 76 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Halter Muhammed Furkan Özbek Erkekler 73 kilo Bireysel Dünya sıralaması 7. Okçuluk Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Ulaş Berkim Tümer Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Muhammed Abdullah Yıldırmış Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Elif Berra Gökkır Kadınlar Klasik Yay Bireysel Ülke Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri Bronz madalya Tekvando Merve Dinçel Kavurat 49 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hatice Kübra İlgün 57 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 4. Tekvando Nafia Kuş Aydın 67 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hakan Reçber 68 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 3. Tekvando Emre Kutalmış Ateşli +80 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 5. Voleybol A Milli Kadın Takımı (12 kişi) Takım Ülke FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası Altın madalya Yüzme Kuzey Tunçelli 800 ve 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 7.48.75 - 14.58.67 Yüzme Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 15.00.57 Yelken Yiğit Yalçın Çitak ILCA 7 Ülke 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası 28. Yelken Ecem Güzel ILCA 7 Ülke 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası 36. Yelken Merve Vatan IQ Foil Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5. Yelken Derin Atakan Formula Kite Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 4. Yelken Beste Kaynakçı Nacra 17 Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 2. Yelken Alican Kaynar Nacra 17 Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 2. Yelken Deniz Çınar 470 Karma Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5. Yelken Lara Nalbantoğlu 470 Karma Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 80 gün kala milli sporcular, şu ana kadar 14 branşta 67 kota aldı.Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor.Paris 2024'e Türkiye, 67 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının daha da artması bekleniyor.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12 sporcuyla mücadele edecek.FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", Fransa'da altın madalya mücadelesi verecek.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi) ile okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) da şu ana kadar ekip olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan takımlar oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran spor branşı şu ana kadar 9 isimle güreş oldu.Güreşte milli sporcular; serbest stilde Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, grekoromen stilde Rıza Kayaalp, Enes Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, kadınlarda ise Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'e kota aldı. Güreşte bu sayının daha da artması bekleniyor.Güreşi 8 sporcuyla yelken ve boks, 7 sporcuyla da atletizm takip etti.Türkiye, takım sporunda 12 kişilik Kadın Voleybol Takımı'nın dışında şu ana kadar cimnastik ve tekvandoda 5'er, atıcılıkta ve okçulukta 4'er, yüzmede 2, badminton, bisiklet, halter ve eskrimde da birer sporcuyla Paris 2024'e gitmeyi garantiledi.Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden 9'u Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı.Tokyo'da altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de yer alacak.Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota getirdi. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.Tekvandoda ise bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 bileti elde etti.Tokyo 2020'de karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.Türkiye'ye son olarak kotayı getiren isim 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır oldu.Genç sporcu, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları için okçuluğa 4. kotayı kazandırdı.Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede milli sporcular Paris'te madalya mücadelesi verecek.Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.Bazı branşlarda kurallar gereği, sporcular kota alsa da olimpiyata katılacak isimleri ulusal federasyonlar belirleyecek.Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, atıcılık, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, yelken ve atletizmde maraton yürüyüş karma takımında katılacak isimlere, ilgili federasyonlar karar verecek.Şu ana kadar alınan 67 kotada kadın-erkek eşitliği dikkati çekiyor.Söz konusu 67 ismin 33'ünü kadın, 34'ünü erkek sporcular oluşturdu.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle: