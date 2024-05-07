A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İzmir kampı başladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kuveyt Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili kamp, İzmir'de start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İzmir kampı başladı
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07 Mayıs 2024 14:10
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kuveyt Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili kamp, İzmir'de başladı.

Kamp çalışmalarını 12 Mayıs Pazar gününe kadar İzmir'de sürdürecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, 9 ve 11 Mayıs'ta Kuveyt ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

Kampta şu oyuncular bulunuyor:

Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Onur Ersin, Atakan Şirin, İlkan Keleşoğlu (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Doruk Pehlivan, Ediz Aktaş (Almanya/HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk, Ali Emre Babacan, Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyespor), Yakup Yaşar Simsar (Romanya/CSM Foscani), Ozan Erdoğan (Spor Toto), Görkem Biçer (Almanya/TV Grosswallstadt), Koray Ayar (Almanya/TSV Hannover Burgdorf).

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