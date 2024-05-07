Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller

Konya deplasmanında ağır yara alan ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte Süper Lig'deki puan durumu ve kalan maçlar…

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller
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07 Mayıs 2024 13:17
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girildi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk büyük avantaj sağladı. İşte Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri...

SON 3 HAFTA

Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına girdi.
Fenerbahçe'nin kalan maçları şöyle:

Fenerbahçe & Kayserispor,

Galatasaray & Fenerbahçe

Fenerbahçe & İstanbulspor

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Karagümrük & Galatasaray

Galatasaray & Fenerbahçe

Konyaspor & Galatasaray

6 PUANLIK FARK!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi lazım. Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyonluk koltuğuna oturacak.  

 
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