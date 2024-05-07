LA Clippers'ın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Paul George ve James Harden'ı takımda tutmak istediğini söyledi.



Frank, Clippers'ın her iki yıldızın da Kawhi Leonard'la birlikte oynamaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.



Gelecek sezon için 48,8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunan George, Clippers ile 30 Haziran'dan önce uzatma konusunda anlaşmaya varamaması halinde serbest oyuncu olabilecek. Sınırsız serbest oyuncu olacak olan Harden'ın ise Clippers'taki geleceğine karar vermeden önce, George'un ne yapacağını bekleyebileceği düşünülüyor.



"Paul ve James'i tutabilmek istiyoruz. Ancak aynı zamanda onların serbest oyuncu olduğu gerçeğini de anlıyor ve buna saygı duyuyoruz. Paul'un geleceği kendi ellerinde. James ise sınırsız serbest oyuncu, dolayısıyla onu tutmak isteriz. Fakat bu adamların elit oyuncular olduğunun ve bir sürü opsiyonları olacağının da farkındayız.



Paul'u istiyoruz ve ona değer veriyoruz. Paul burada çok büyük işler başardı. Kendisi elit bir oyuncu ve bizler de oyunculara her zaman iyi davranabilmek ve onlara hak ettikleri parayı ödeyebilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yeni bir toplu iş sözleşmesine sahip olacağımız için, bir takım da kurmamız gerekiyor.



Ancak para konusunda, sene boyunca gerçekten çok iyi görüşmeler yaptığımız ve onun Clippers'ta kalmasını sağlayabileceğimizi umduğumuz dışında hiçbir ayrıntıya girmeyeceğim."



George, Clippers ile 30 Haziran'a kadar sözleşmesini dört yıllığı 221 milyon dolarlık kontratla uzatma hakkına sahip olacak. Diğer potansiyel talipler ise, Clippers'ın sunabileceğinden 9 milyon dolar daha az bir maksimum kontrat teklifi sunabilecek.



Clippers ekibi, Ocak ayı başlarında Leonard'la üç yıllığı 150 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzaladıktan sonra George, Clippers ile kontratını uzatma konusunda iyimser olduğunu söylemişti.





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