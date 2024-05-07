Beşiktaş'ta veda operasyonu: 11 ayrılık!

Beşiktaş'ta gözden çıkarılacak birçok oyuncu buluyor. Siyah-beyazlılar, oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta veda operasyonu: 11 ayrılık!
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07 Mayıs 2024 09:34
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta gönderilecekler listesi bir hayli kalabalık.

Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak.

CAZİP TEKLİF GELİRSE SATILACAKLAR

Son dönemde form grafiği yükselen Colley ile Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.

HEDEF BONSERVİSLE SATMAK

Öte yandan beklentileri karşılayamayan Aboubakar, Muleka, Rebic, Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak. 

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