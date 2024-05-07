Beşiktaş'ta veda operasyonu: 11 ayrılık!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş'ta gönderilecekler listesi bir hayli kalabalık.
Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak.
CAZİP TEKLİF GELİRSE SATILACAKLAR
Son dönemde form grafiği yükselen Colley ile Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.
HEDEF BONSERVİSLE SATMAK
Öte yandan beklentileri karşılayamayan Aboubakar, Muleka, Rebic, Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak.
Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak.
CAZİP TEKLİF GELİRSE SATILACAKLAR
Son dönemde form grafiği yükselen Colley ile Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.
HEDEF BONSERVİSLE SATMAK
Öte yandan beklentileri karşılayamayan Aboubakar, Muleka, Rebic, Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak.