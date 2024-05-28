İşte Galatasaray'ın kırdığı tüm rekorlar!

Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Cim bom ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.
EN ÇOK PUANLI ŞAMPİYON
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım unvanının da yeni sahibi oldu. Ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran Aslan, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.
BİR SEZONDA EN ÇOK ZAFER
Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.
ÜST ÜSTE KAZANMA SERİSİ
Galatasaray, Süper Lig'de kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 maça çıkardı. Aslan, ligin 20. haftasında Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
KENDİ SAHASINDA BİR İLK
Galatasaray, sahasında çıktığı 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan Cim Bom, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. Aslan bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu. Sarı-Kırmızılı takım, daha önce Aralık 2000 ile Kasım 2002 arasındaki 34 iç saha maçında skor üretmişti.
RAKİP KALEYE BOMBARDIMAN
Cim Bom'un en dikkat çeken istatistik verilerinden biri de, Sarı-kırmızılı ekibin son 10 yıldaki bir sezonda en fazla şut çeken (742), en çok isabetli orta yapan (246) ve kalesini gole kapayan (18) takım olmasıydı.
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Cim bom ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.
EN ÇOK PUANLI ŞAMPİYON
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım unvanının da yeni sahibi oldu. Ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran Aslan, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.
BİR SEZONDA EN ÇOK ZAFER
Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.
ÜST ÜSTE KAZANMA SERİSİ
Galatasaray, Süper Lig'de kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 maça çıkardı. Aslan, ligin 20. haftasında Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
KENDİ SAHASINDA BİR İLK
Galatasaray, sahasında çıktığı 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan Cim Bom, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. Aslan bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu. Sarı-Kırmızılı takım, daha önce Aralık 2000 ile Kasım 2002 arasındaki 34 iç saha maçında skor üretmişti.
RAKİP KALEYE BOMBARDIMAN
Cim Bom'un en dikkat çeken istatistik verilerinden biri de, Sarı-kırmızılı ekibin son 10 yıldaki bir sezonda en fazla şut çeken (742), en çok isabetli orta yapan (246) ve kalesini gole kapayan (18) takım olmasıydı.
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