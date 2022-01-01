Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Sırbistan, EURO 2024 öncesi kadrosunu duyurdu.

Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi Sırbistan kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosuna dahil edildi.

Kaleciler: Vanja Milinkovic Savic, Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic

Savunma: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Srdan Babic, Uros Spajic, Nemnaja Stojic

Orta Saha: Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Srdan Mijailovic, Sergen Milinkovic Savic, Dusan Tadic, Velkjo Birmancevic, Filip Kostic, Filip Mldaenovic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic, Lazar Samardzic

Forvet: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Petar Ratkov

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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