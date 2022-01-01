Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
Sırbistan, EURO 2024 öncesi kadrosunu duyurdu.
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi Sırbistan kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosuna dahil edildi.
Kaleciler: Vanja Milinkovic Savic, Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic
Savunma: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Srdan Babic, Uros Spajic, Nemnaja Stojic
Orta Saha: Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Srdan Mijailovic, Sergen Milinkovic Savic, Dusan Tadic, Velkjo Birmancevic, Filip Kostic, Filip Mldaenovic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic, Lazar Samardzic
Forvet: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Petar Ratkov
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosuna dahil edildi.
Kaleciler: Vanja Milinkovic Savic, Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic
Savunma: Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Srdan Babic, Uros Spajic, Nemnaja Stojic
Orta Saha: Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Srdan Mijailovic, Sergen Milinkovic Savic, Dusan Tadic, Velkjo Birmancevic, Filip Kostic, Filip Mldaenovic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic, Lazar Samardzic
Forvet: Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Petar Ratkov
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|S
|Takımlar
|O
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
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|0
|0
|0
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|2
|Macaristan
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|0
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|3
|İskoçya
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|0
|0
|0
|0
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|4
|İsviçre
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|0
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