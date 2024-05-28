Beşiktaş'ta 52 gol 12 farklı oyuncudan

Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı 52 golü 12 farklı isim kaydetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 52 gol 12 farklı oyuncudan
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28 Mayıs 2024 12:18
Beşiktaş'ın sezon boyunca ligde attığı 52 gol 12 farklı futbolcudan geldi.

Siyah-beyazlıların, ligdeki en skorer ismi 11golle Semih Kılıçsoy oldu. Onu 7 ile Colley takip etti. Cenk Tosun'un 6, Rashica ve Aboubakar 5'şer gol kaydetti. Salih Uçan, Ghezzal ve Worrall'ın da 1'er kez fileleri sarstı. Bir golü rakip kendi kalesine attı.

Beşiktaş, tüm kulvarlarda ise taraftarlarına 83 kez gol sevinci yaşatan Beşiktaş'ta 12'şer golle Semih ile Aboubakar zirvede. Tosun'un 9, Colley'i de 8 golde imzası var.

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